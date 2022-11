Fano-Grosseto, Marchetti (Lega): «L’opera è sul tavolo del ministro delle infrastrutture»

PESARO – Fano-Grosseto, eppur si muove. Il deputato della Lega Riccardo Augusto Marchetti, coordinatore regionale delle Marche, annuncia: «L’attenzione del Ministro Salvini alla Fano – Grosseto è un primo e fondamentale passo in avanti. In neppure un mese di governo, il Ministro sta già facendo il punto sui dossier per capire criticità, avanzamento dei lavori e fondi a disposizione».

Che prosegue: «La due mari Grosseto-Fano rappresenta un’opportunità preziosa per collegare l’Alto Tevere, ovvero il distretto produttivo più importante dell’Umbria, con la Toscana da un lato e dall’altro con la provincia Pesaro-Urbino. Oltre alla grande valenza che questa infrastruttura ha per lo sviluppo economico di questi territori, non si può sottovalutare l’aspetto turistico, come ha dimostrato l’apertura della Quadrilatero che collega Foligno a Civitanova Marche. Matteo Salvini sta mettendo a tacere tutte le polemiche sterili con i fatti: in meno di un mese ha già sbloccato opere fondamentali per la ripresa del Paese. Sono anni che, come Lega, seguiamo la vicenda relativa alla E78, con particolare attenzione all’apertura della Galleria della Guinza a doppio senso di marcia, che porterebbe enormi benefici sia alle Marche che all’Umbria. Dopo anni di immobilismo, sapere che questa opera è già sul tavolo del Ministro delle Infrastrutture è motivo di grande soddisfazione ed è testimonianza del cambiamento promesso e ora messo in campo dalla Lega».