Fano sempre più green: Comune e Plastic Free firmano una convenzione

FANO – Il Comune di Fano aggiunge un nuovo importante tassello per quello che riguarda il sostegno all’ambiente e la lotta all’inquinamento. Gli sforzi dell’amministrazione stavolta si rivolgono ad un nemico ben noto: la plastica ed il suo eccessivo utilizzo nella vita di tutti i giorni. Va in questa direzione il protocollo d’intesa siglato tra la giunta e l’Associazione Plastic Free. A sottoscriverlo sono stati il sindaco Massimo Seri e la Presidente Regionale di Plastic Free Laura Angeletti.

«La collaborazione con Plastic Free – spiega Seri – rientra nelle nostre azioni di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti prodotti, attraverso la valorizzazione e l’introduzione di sistemi integrati. Con il protocollo sottoscritto, che avrà la durata di tre anni, l’ente si impegna a supportare le attività di Plastic Free per gli appuntamenti di raccolta e per le passeggiate ecologiche, garantendo la priorità di intervento alle segnalazioni di abbandono di rifiuti formulate dai referenti Plastic Free».

«La sensibilità dell’Amministrazione – continua l’assessore all’Ambiente Barbara Brunori – sulla riduzione dei rifiuti è nota, visti gli impegni presi in questi anni. Questo protocollo sigilla un fine comune che mette le radici nella salvaguardia dell’ambiente attraverso due canali: il primo rientra nella promozione relativa alla riduzione di rifiuti, incentivando iniziative di educazione ambientale con la pulizia degli spazi naturali. Il secondo si aggancia alla delibera approvata dal consiglio comunale con quale si fa divieto di utilizzo di sacchetti monouso, posate, piatti, bicchieri e cannucce di materiale non biodegradabile e non compostabile».

Plastic Free è un’associazione regolarmente iscritta al registro regionale del Molise delle organizzazioni di volontariato dal 15 gennaio 2020 e ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema.

«Plastic Free – afferma la presidente Regionale di Plastic Free Laura Angeletti -, avvalendosi principalmente dei propri canali di comunicazione, promuove e organizza momenti che danno concreta attuazione alla lotta contro la plastica, come ad esempio l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia di sezioni del territorio con l’ ausilio di volontari che, autonomamente e gratuitamente, decidono di partecipare iscrivendosi all’associazione».