Fano, gravi le condizioni del centauro 32enne scontratosi contro un’auto a Falcineto

Giornata nera per i centauri: nella stessa giornata altri due schianti con conseguenze gravi per altrettanti motociclisti tra Fano e Marotta

FANO – Sono ritenute gravi le condizioni del 32enne rimasto vittima di un terribile schianto nel tardo pomeriggio del 29 giugno in zona Falcineto. Erano circa le 19.30 quando, per cause in fase di accertamento, il giovane in sella alla sua moto, si è scontrato con una Fiat Panda su cui viaggiavano moglie e marito. L’incidente si è consumato all’altezza della rampa d’entrata della superstrada Fano Grosseto. L’impatto è stato violentissimo: sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fano, la polizia locale e il 118. Nella mattinata del 30 giugno le sue condizioni risultavano ancora critiche.

Purtroppo non si è trattato dell’unico incidente grave consumatosi nel fanese nella giornata, Poche ore prima, intorno alle 13.30, a Fano in via Nazario Sauro, poco prima della rotatoria all’incrocio con viale I Maggio, un altro centauro 35enne avrebbe perso il controllo del suo mezzo schiantandosi contro un albero. Dalle indiscrezioni sembrerebbe che nessun altro mezzo sia rimasto coinvolto nell’impatto. Il ferito è stato soccorso dal 118 che ha allertato l’eliambulanza per il trasferimento al nosocomio regionale. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia locale.

A certificare la giornata nefasta per i centauri un altro incidente avvenuto nella prima mattinata dello stesso giorno a Marotta dove un 20enne di Senigallia si è scontrato contro un mezzo dei rifiuti: un impatto terribile nel quale la sua moto si è spezzata in due. Anche in questo caso è intervenuta l’eliambulanza. Il giovane è rimasto comunque sempre vigile durante le operazioni di soccorso.