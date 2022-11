FANO – Sono gravi le condizioni del 27enne investito nel tardo pomeriggio del 10 novembre a Gimarra di Fano, in viale Romagna. Ad essere trasferito in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette un giovane di origine egiziane da tempo residente in città.



Ad investirlo un 50enne del luogo alla guida di una Fiat Punto: da chiarire la dinamica. L’impatto è avvenuto all’altezza delle strisce pedonali ma non è chiaro se il 27enne stesse attraversando la strada oppure sia stato travolto mentre percorreva il tratto sul ciglio della carreggiata.

Nell’impatto il giovane è stato sbalzato via ricadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto al trasferimento d’urgenza al nosocomio regionale. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale per i rilievi del caso. Dalle scarne informazioni trapelate nella mattinata dell’11 novembre le condizioni del giovane sarebbero ritenute ancora gravi.

L’incidente riaccende le polemiche su di un tratto di strada ritenuto notoriamente pericoloso e nel corso degli anni teatro di molti incidenti dalla dinamica analoga: l’ultimo poco più di un mese fa dove un pensionato venne travolto poco distante da un motociclo.