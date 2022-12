A Fano due grandi appuntamenti con il Gospel

FANO – In arrivo nella città della Fortuna due grandi eventi Gospel. I concerti, organizzati da Fano Jazz Network, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fano, sono tra gli eventi più prestigiosi ed attesi tra i fanesi e non solo.



Sul palco del Teatro della Fortuna giovedì 22 dicembre ci sarà il gruppo gospel Roderick Giles & Grace, direttamente da Washington D.C., diretto da Roderick Giles, composto da cinque talentuosi cantanti. Una doppia performance che vedrà il gruppo esibirsi prima alle 17.30 (per questo appuntamento è prevista una tariffa speciale dedicata alle famiglie), poi alle 21.15.

Roderick Giles nato a Washington DC, comincia a studiare musica e canto sotto la guida di Dr. Joyce Garrett, iniziando a far parte dei cori Gospel già da quando era alle scuole medie. Roderick fonda il suo gruppo Gospel all’età di 22 anni ed inizia a promuovere musica di alto livello per le funzioni religiose ed eventi speciali. Con il suo gruppo Grace composto da 5 cantanti molto talentuosi si esibisce in luoghi molto prestigiosi come La Casa Bianca, il Kennedy Center e molti altri. Nel settembre del 2013 Roderick ed il suo gruppo prende parte della cinquantaduesima registrazione della grande cantante Gospel Dorothy Norwood. Nel 2014 inizia la collaborare con Twins Music Enterprises e per la prima volta sbarca in Europa con il suo primo tour Europeo in Repubblica Ceca e Italia. Ritorna nel 2015, nel 2018, 2019 sempre con repertori acclamati dal pubblico affezionato della musica gospel.

In tutte le loro esibizioni si può ascoltare la passione e la devozione per il canto, infondendo in tutti gli ascoltatori il messaggio di pace, amore gioia e speranza. Roderick Giles & Grace, è composto da: Roderick Giles, leader e tenore – Crystal Brooks, soprano – April Webb, soprano – Krystal Tomlin, alto – Jamaal Whittington, tenore – David Powell, tastiere.

Per Info e Biglietteria: tel. 0721 800750, email: botteghino@teatrodellafortuna.it.