FANO – Nuovo attacco vandalico nella città di Fano. A farne le spese stavolta sono state una quindicina di auto a cui sono stati tagliati gli pneumatici. Il raid è avvenuto nella notte a cavallo tra domenica e lunedì ed ha riguardato diversi parcheggi della città, anche distanti tra loro.

Le gomme delle auto sarebbero state danneggiate con coltelli o punteruoli. Tra le zone più colpite quella di via della Giustizia, via Giulio Cesare, via Nazario Sauro ma anche il parcheggio del cimitero urbano e la zona della rocca Malatestiana. L’amara scoperta è stata fatta dai cittadini nella mattinata del 9 gennaio: al momento di prendere l’auto per recarsi al lavoro o magari di accompagnare i figli a scuola si sono accorti di avere una o più ruote a terra.



Tante le segnalazioni sui social che si sono rincorse un pò per tutto il giorno: «Avviso per chi parcheggia auto al parcheggio del cimitero via Giustizia, ora si divertono a far trovare macchine con ruote buche a me questa mattina ben due fatte fuori»; non si sono fatti attendere i commenti: «Chiamiamo le cose con i loro nomi: questo è teppismo. E le origini sono ovunque, dalle famiglie ai vari centri di aggregazione. Costruiamo il nostro futuro educando i nostri figli. Il mondo futuro è loro. E sarà a loro somiglianza. Se questa carenza assoluta di educazione viene sottovalutata, aspettiamoci un futuro davvero pauroso».



Purtroppo si tratta del secondo grave episodio nel giro di poche settimane: lo scorso dicembre a farne le spese erano state una decina di auto a cui erano stati infranti i vetri. In quel caso però i danni sarebbero stati motivati da tentativi di furti all’interno dei mezzi. In questo caso invece la volontà degli autori sembra fosse solo quella di causare disagi e danni in maniera casuale. Dell’accaduto sono state informate le forze dell’ordine che stanno indagando per rintracciare i colpevoli: un ruolo importante potrebbe essere svolto dagli occhi elettronici presenti in diverse parti della città.