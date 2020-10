FANO – Cambio nella giunta comunale di Fano. L’assessore allo sport e alla cultura Caterina Del Bianco ha rassegnato le proprie dimissioni. A far propendere per questa decisione «un impegno professionale che le impedirebbe di proseguire il suo percorso di amministratrice»: la Del Bianco avrebbe deciso di dedicarsi all’insegnamento a tempo pieno dopo l’agognata nomina in una scuola media.

Riguardo l’addio è intervenuto il primo cittadino Massimo Seri che si è voluto congedare dall’assessore con parole al miele: «Oggi saluto una compagna di viaggio che per 6 anni ha fatto parte della squadra che ha portato avanti il governo della città. Caterina è entrata a far parte della giunta che era ancora una giovane ragazza con tanta voglia di fare e ne esce da giovane donna che ha dato tanto a questa città. Grazie al suo fare gentile è riuscita a raggiungere traguardi importanti soprattutto in ambito sportivo dove ha ottenuto risultati che nessuno, in 20 anni di governo, era mai riuscito a conquistare. Il mio più grande in bocca al lupo per la sua nuova esperienza lavorativa con la convinzione che continuerà comunque a portare il suo contributo per il bene della città».

Ora si attende l’inevitabile rimpasto della giunta: è più che plausibile che il primo cittadino attinga dalla lista di provenienza della Del Bianco, ovvero Noi Città, per scegliere chi le subentrerà. Tra le poche certezze sicuramente si sa già che verrà preservato il rapporto tra il numero degli uomini e quello delle donne presenti in giunta. Sicuramente sarà comunque un passaggio delicato in quanto non si tratta semplicemente di sostituire un’assessora con un’altra, ma più probabilmente di ripensare le deleghe già assegnate. Al riguardo si attendono sviluppi già dalla prossima settimana: entro pochi giorni verrà svelato il nuovo volto della giunta comunale fanese.