Soltanto quest’anno, la 15enne che milita tra le fila dell’Atletica Avis Fano ha migliorato per ben tre volte il record italiano. Attualmente, sotto i 16 anni, nel Vecchio Continente non c’è nessuno più veloce di lei.

FANO – L’amministrazione della città della Fortuna ha celebrato il talento sportivo di Alice Pagliarini, neo campionessa italiana negli 80 metri under 16 e detentrice del miglior tempo europeo. La giovanissima è una realtà oramai consolidata che sta regalando grosse soddisfazioni al movimento sportivo locale.

Soltanto quest’anno, la 15enne che milita tra le fila dell’Atletica Avis Fano ha migliorato per ben tre volte il record italiano. Fino alla recente consacrazione di Parma, dove durante la prima giornata di campionati nazionali si è aggiudicata il titolo di campionessa italiana per la sua categoria. Un riconoscimento che, per Fano, mancava da circa trent’anni. Suo anche il miglior tempo europeo: oggi come oggi, sotto i 16 anni, nel Vecchio Continente non c’è nessuno più veloce di lei.

Nella mattinata del 9 ottobre l’amministrazione comunale ha voluto omaggiarla consegnandole un premio speciale: «Ha volato più veloce di tutti – ha commentato il sindaco di Fano Massimo Seri -, e le sue lacrime furtive durante la premiazione che le abbiamo voluto dedicare la dicono lunga sul valore di questa ragazza che deve essere presa come un esempio positivo. Al suo talento ha aggiunto valori umani come la determinazione, l’impegno e la passione. Cara Alice continua a lottare per il tuo sogno. Tutta la città correrà al tuo fianco per tagliare il traguardo insieme».