A Fano giovani ed anziani insieme per alfabetizzazione digitale

FANO – La tecnologia non avrà più segreti per gli abitanti della terza età della Città della Fortuna. Domande come ‘Che cos’è e come si scarica un’App?’ o ‘Che cos’è lo SPID‘ o ancora ‘come si accede ai servizi on line della pubblica amministrazione?’ non saranno più un mistero per nessuno. Per aiutare gli over 65 ad acquisire le competenze digitali oggi sempre più necessarie per il disbrigo delle pratiche quotidiane arriva il progetto “Alfabetizzazione digitale”, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale n. 6 – Servizio Sociale di Fano – in collaborazione con la Pro loco Fanum Fortunae e i circoli ricreativi per anziani e il Liceo Scientifico Torelli di Fano-Pergola.



Il programma di Alfabetizzazione digitale avrà una durata complessiva di 34 ore (il calendario degli incontri è in via di definizione) e vedrà la partecipazione di 36 studenti delle classi terze della sede di Fano dell’istituto Torelli e di circa una quarantina di anziani appartenenti ai vari circoli ricreativi della città: dopo un primo momento formativo impartito agli studenti dalla docente di Informatica e Animatore digitale Silvia Guida, finalizzato a impostare l’attività, la formazione degli over 65 verrà realizzata nei 4 circoli ricreativi dislocati in una posizione maggiormente raggiungibile (Circolo Sassonia in viale Adriatico, Circolo Fontanelle nel quartiere Fano 2, Circolo Madonna Ponte nella zona Baia Metauro e Circolo ricreativo Cicogna a Bellocchi) e gli incontri, della durata di 2 ore ciascuno, saranno incentrati nel fare acquisire agli anziani maggiore dimestichezza con l’uso dei dispositivi digitali e con i moderni programmi informatici, anche al fine di tutelarli contro le minacce informatiche più diffuse. Il progetto è stato elaborato e coprogettato dall’ATS n. 6-Servizio Sociale di Fano, dalla professoressa Guida e dalla professoressa Amalia De Leo, collaboratore del Dirigente Scolastico e referente dei Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento dell’Istituto, che negli anni scolastici precedenti aveva curato la realizzazione di un progetto simile effettuandolo in collaborazione con un ente esterno e in modalità on line, a causa dell’emergenza sanitaria.

Il progetto ha, quindi, una duplice finalità: da un lato si propone di offrire agli studenti la possibilità di acquisire esperienza professionale e competenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, potenziando le competenze trasversali, relazionali e le abilità comunicative; dall’altro si intende offrire ai cittadini non nativi digitali Over 65, che hanno poca familiarità con il digitale ma un’elevata curiosità verso l’informatica, la possibilità di avvicinarsi a questo mondo attraverso percorsi formativi tenuti dagli studenti, imparando così a utilizzare le nuove tecnologie digitali, oggi sempre più richieste per usufruire dei vari servizi sia pubblici che privati.

«Inclusione digitale dunque come inclusione sociale, uguaglianza e parità nell’accesso alle opportunità – dichiara l’Assessore al Welfare di Comunità del Comune di Fano Dimitri Tinti – oltre che come mezzo per contrastare l’emarginazione e l’isolamento. Negli ultimi due anni, complice il distanziamento, molti anziani si sono necessariamente avvicinati agli strumenti informatici ma nonostante ciò il ‘digital divide’ tra le generazioni è ancora grande. Grazie a questo progetto e alla disponibilità del dirigente scolastico e degli insegnanti e poi all’entusiasmo e alla dedizione degli studenti – continua l’Assessore – gli anziani potranno acquisire le conoscenze digitali di base che li renderanno il più possibile autonomi nell’uso dei dispositivi digitali, in un’ottica di sempre maggior apertura e di scambio intergenerazionale che il progetto Old But gold intende rafforzare e favorire».