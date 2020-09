FANO – Doppio appuntamento a Fano in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020. Per questa importante iniziativa promossa dal MIBACT e dal Consiglio d’Europa, il Comune di Fano ed in particolare l’Assessorato alla Cultura propone per sabato 26 settembre alle ore 17.00 una visita dinamica per ragazzi dal titolo “All’ombra del teatro”.

L’età consigliata è 6-12 anni, per un massimo di 7 partecipanti.

Domenica 27 settembre, inoltre, alle ore 10.30 sarà possibile partecipare al percorso tematico “Giacomo Torelli e il Teatro”, un percorso alla scoperta di Giacomo Torelli e del contesto teatrale e sociale del suo tempo. Torelli rivoluzionò completamente la scenografia barocca, occupandosi di importanti committenze per i più importanti teatri del XVII secolo, non solo in Italia, ma anche in Europa.

Giacomo Torelli

Di ritorno da Parigi nel 1676, progettò e realizzò il famoso Teatro della Fortuna di Fano, sua città natale, dove le sue vicende si intrecciarono con quelle delle famiglie aristocratiche dell’epoca.

Le attività, a cura di Sistema Museo, sono a prenotazione obbligatoria ai contatti di riferimento.

Info e prenotazioni

Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano

0721/887845-847 – museocivico@comune.fano.pu.it