Fano si prepara alla Giornata Internazionale della Donna: gli eventi in cartellone

FANO – L’8 Marzo Giornata Internazionale della Donna a Fano ha quest’anno una valenza nazionale perché è nella settimana fanese della Capitale italiana della Cultura Pesaro 2024 ed è con questo grande appuntamento che si apre l’edizione di quest’anno; sono previsti due appuntamenti al Teatro della Fortuna di Fano, quali anteprima della settima edizione della rassegna Impronte Femminili 2024.

Una proposta culturale dedicata alla rilettura del protagonismo femminile nella marineria, elemento caratteristico e fondante dell’identità cittadina, in cui la vera protagonista e il punto di partenza della ricerca sarà l’opera Maria risorta di Giulio Grimaldi.

Nel pomeriggio di venerdì 8 marzo, ore 18:30, nel Foyer del Teatro della Fortuna verrà presentata in anteprima la nuova ristampa della Maria Risorta a cura di Francesca Tombari per Alter Erebus Edizioni, con la prefazione del professor Daniele Diotallevi, storico della Deputazione di Storia Patria per le Marche. Dialogano insieme: l’assessora Sara Cucchiarini, lo storico Daniele Diotallevi, l’editore Nicholas Ciuferri e la curatrice Francesca Tombari.

Dato alle stampe nel 1908, Maria risorta è il nome del peschereccio di Salvatore, protagonista di una travagliata storia d’amore. Romanzo corale sulle tradizioni marinare. Potente e intensa la descrizione dei sentimenti delle donne, che sul molo attendono il ritorno delle barche, sorprese in mezzo al mare da una tempesta. Donne che nel romanzo hanno un ruolo fondamentale, per la grande capacità di governare la casa e i figli, spesso sole e vedove, concorrendo al magro bilancio familiare con il lavoro presso le filande.

La sera dell’8 marzo alle 21:00 si terrà al Teatro della Fortuna Storie d’amore e di mare, uno spettacolo sull’opera di Grimaldi, curato da Giuseppe Franchini e Carlo Simoni, che ripropone i quadri significativi dell’opera in un dialogo continuo tra la voce recitante di Carlo Simoni, l’accompagnamento strumentale di Daniele Rossi, Morena Morico e la Banda Città di Fano. Con il Coro Polifonico Malatestiano e il Gaudium Vocis ad accompagnare con il canto le vicende narrate. Serata realizzata con il sostegno del Comune di Fano, la Fondazione Cassa di Risparmio e la BCC Fano.

L’ingresso prevede un biglietto posto unico di 10 euro (ridotto giovani) da acquistare presso il Botteghino del Teatro della Fortuna (0721 800750 botteghino@teatrodellafortuna.it) e in vendita anche online.