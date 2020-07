FANO – L’estate 2020 fanese si prepara ad arricchirsi con un altro prestigioso evento culturale: sabato 11 luglio, nella splendida cornice della Rocca Malatestiana condivideranno il palco Ginevra Di Marco e Cristina Donà.

Si intitola ‘Così vicine’ il concerto che attingerà dai repertori di entrambe le cantautrici: una scaletta che vedrà alternarsi i brani delle due artiste per certi versi così differenti ma accomunate da una profonda sintonia e da una dimensione poetica ed onirica.



In concerto, i diversi stili di Cristina e Ginevra, si intrecciano in maniera armoniosa in un’unica affascinante entità. Il loro sodalizio artistico ha dato vita a brani inediti e arricchisce l’interpretazione di alcuni titoli dei rispettivi repertori totalmente riarrangiati per l’occasione, così da ritrovare le due voci ancora più vicine.

L’appuntamento, inizialmente previsto a marzo e rinviato a causa dell’emergenza sanitaria, è promosso dalla Fondazione Teatro della Fortuna di Fano, dal Comune di Fano e dall’AMAT in collaborazione con Fano Rocca Malatestiana e il contributo di Regione Marche e MiBACT e offre un’occasione per ascoltare due grandissime voci per la prima volta insieme in un concerto dedicato alla loro lunga e prestigiosa storia artistica.

Cristina Donà e Ginevra Di Marco, artiste dalla carriera ventennale ognuna col proprio percorso musicale e personale, hanno deciso di condividere un progetto insieme in virtù di un sentire comune che le porta a percorrere un tratto di strada una affianco all’altra.

«Siamo partite con l’idea di fare qualche concerto – affermano le artiste – convinte che condividere il palco ci sarebbe bastato e così, per cominciare, abbiamo fatto due concerti durante la scorsa estate, a Bologna e a Comacchio. Furono magici, più belli di quanto potessimo immaginare. Da lì la spinta ad andare oltre con un tour e un disco.»

Le due artiste condivideranno il palco con Francesco Magnelli (piano e magnellophoni), Saverio Lanza (basso, chitarra), Luca Ragazzo (batteria) e Andrea Salvadori (chitarre, tzouras). Biglietti da 12 a 15 euro (sono validi i biglietti acquistati in precedenza previa prenotazione del posto per la nuova data). Vendita on line su www.vivaticket.com, botteghino Teatro della Fortuna 0721 800750, biglietteria presso Rocca Malatestiana il giorno stesso dalle ore 20 a inizio spettacolo previsto alle ore 21.15.