FANO – Già ai domiciliari per droga viene pizzicato con un panetto di cannabis dai militari della Guardia di Finanza. È successo nel pomeriggio del 31 agosto. I militari, probabilmente a seguito di una segnalazione, hanno eseguito un blitz a casa di un 31enne di origini campane residente a Fano rinvenendo, nascosto sotto una pianta, un panetto di marijuana da 200 grammi, confezionato e sigillato.



Il giovane, già costretto agli arresti domiciliari per via di un precedente patteggiamento per droga, è stato così nuovamente arrestato. Lo scorso anno infatti era stata scoperto con 100 grammi di cocaina: in Aula aveva patteggiato a 2 anni e 10 mesi.



Nella giornata del 1° settembre l’operaio è finito nuovamente davanti al giudice per l’udienza di convalida riferendo la sua versione dei fatti e negando l’accusa. A suo dire sarebbe stato infatti incastrato da un parente che si sarebbe voluto vendicare di vecchie questioni familiari.



A suffragare la sua tesi diversi particolari: la cannabis era occultata in malo modo, in casa non sono stati rinvenuti bilancini o contanti che dimostrassero un giro di spaccio. Anche l’accesso al giardino sarebbe stato facile da parte di un estraneo in quanto è presente un muretto basso. Per ora l’arresto è stato convalidato ed il giovane resta ai domiciliari.