Fano, a breve la gara di appalto per il restyling delle strade: lavori a partire dalla primavera 2022

FANO – Le strade di Fano, non raramente al centro di polemiche e critiche per il loro stato, si preparano ad un maxi restyling. Entro la fine del 2021 sarà pubblicata la gara di appalto mentre, dalla primavera 2021, i lavori di asfaltatura verranno ufficialmente inaugurati.



Ad annunciare l’imminenza del cosiddetto “Piano asfalti” che è stato approvato in giunta è stata l’assessora alla Viabilità Fabiola Tonelli che ha fatto il punto sulla road map dell’ingente piano di asfaltature che avrà un costo di circa 3 milioni e 700 mila euro e che riguarderà il perimetro comunale fanese, coinvolgendo 53 vie per un totale di 31 chilometri lineari.

Fabiola Tonelli

«Questi interventi – riferisce Fabiola Tonelli – erano attesi da tempo e ci siamo attivati mettendo sul piatto 3 milioni e 700 mila euro di risorse che arrivano dal bilancio comunale: una somma importante che servirà a portare avanti il piano di manutenzione della vasta rete viaria del nostro comune, aumentandone sicurezza e comfort. Per redigere il progetto, abbiamo tenuto conto di tutte le situazioni più critiche che sono state segnalate in parte anche dai cittadini e che sono state riscontrate direttamente dai tecnici del Comune attraverso puntuali sopralluoghi. Chiederemo alle ditte che si aggiudicheranno i lavori di ridurre al minimo i disagi al traffico, così da garantire la massima sicurezza stradale».

I tratti che saranno interessati dagli interventi saranno:

Via Giovanbattista Lombardi, traversa lato mare di Viale Piceno

Strada Comunale Ferriano nel tratto a monte, in zona Ripe di Ferriano, e la Strada Comunale della Cerbara, in località Sant’Angelo in Ferriano

Via Campanella e Via Toniolo, nei tratti dalla rotatoria tra Via Campanella

Strada Petruccia, dell’uscita Superstrada e del cavalcavia, fino alla rotatoria Saipem

Viale Cairoli, nei controviali e nel tratto all’incrocio con Viale I° Maggio

Via Lago Maggiore, Via Lago d’Iseo, Via Lago di Albano, Via Lago di Garda, Via Lago di Bracciano, Via Lago di Bolsena, Via Lago di Como, Via Lago di Fiastra, Via Lago di Lesina, Via Lago di Nemi, Via Lago di Misurina, Via Lago Varano, Via Lago di Vico, Via Lago d’Orta, Via Lago Trasimeno, Via Lago di Varese, in località Ponte Sasso; Via Bellandra, Via Galileo Galilei e tratto di Via Fossa Sant’Orso, nel quartiere Sant’Orso (completamento interventi già iniziati)

Strada Comunale dei Pozzetti, Strada Comunale di Montegiove, Strada Comunale Montegiove Nuova, Strada Comunale di Piaggio, in località Montegiove e Prelato Strada Comunale della Gazza, in località Carignano

Strada Comunale Ponte Alto, nel tratto iniziale lato Fano già bitumato con tappeto d’usura, in località Tombaccia

Strada Comunale Cacciafame, in località Bellocchi; Strada Campo Aviazione, nel tratto di collegamento al quartiere Vallato

Via dei Condotti, Via Giannone, Via Cuoco, nel quartiere Fanella

Via Giusti ed anello di Piazza del Popolo, in zona Flaminio

Via del Ponte, nel tratto di completamento presso l’ex zuccherificio, lato Ancona; Via Roma, nel tratto dall’inizio della Strada Statale Flaminia alla rotatoria Via Roma Via Brigata Messina (indicato nelle analisi preventive come “tratto n° 3”)

Strada Comunale del Pietrisco, in località Cuccurano; Via della Scuola e Via Urbino, nel quartiere Cuccurano

Via Vampa (risanamenti puntuali e localizzati), nella zona industriale Bellocchi; Via di Villa Giulia, nel quartiere Gimarra, nel tratto di collegamento alla rotatoria con la Strada Comunale della Galassa

Strada Comunale della Galassa, in località San Biagio – Roncosambaccio

Via Einaudi, nel tratto dalla nuova rotatoria di ingresso ai parcheggi del Centro Commerciale “Fanocenter” alla rotatoria di Via Meda

Via Einaudi, nel tratto di accesso ai parcheggi presso in negozio “Brico Center”

Via Mameli; Strada Comunale Monteschiantello, in località Monteschiantello (strada dell’asilo Vago Colle)

Via Meda nel tratto finale da Via Toniolo a Via Filippini

Strada Comunale Tomba, nel tratto lato mare, in località Fosso Sejore

Strada Comunale Tombaccia, nel vecchio tratto di strada interno al borgo abitato di Tombaccia

Viale Mariotti, nel tratto di completamento da Viale Vittorio Veneto a Piazzale Bonci