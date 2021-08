Fano, furto nella chiesa di Santa Maria Nuova: trafugato un calice

Saputa la notizia i fedeli della comunità hanno provveduto, attraverso una colletta, ad acquistare un nuovo calice per la celebrazione eucaristica

FANO – Furto sacrilego nella chiesa di Santa Maria Nuova a Fano. Ad essere trafugato è stato il calice con il quale solitamente viene celebrato il rito della transustanziazione. Il ladro si sarebbe introdotto nella sacrestia in pieno giorno ad avrebbe sottratto il manufatto.

Il furto sarebbe avvenuto qualche giorno a dietro ma padre Giancarlo Mandolini, priore del convento di Santa Maria Nuov,a ha reso pubblico l’accaduto durante una funzione religiosa svoltasi nell’ultimo weekend.



Il religioso ha voluto sottolineare la macchina della solidarietà che si è messa in moto appena la notizia si è sparsa tra la comunità: attraverso una colletta è stato già acquistato un nuovo calice. Il presbiterio ha anche espresso tristezza per il gesto e spera che il ladro si penta di quanto fatto e ritorni sui suoi passi.

Il manufatto rubato non ha un grande valore economico ma è un elemento dall’altissimo valore spirituale e religioso. La sacrestia, fino ad oggi era sempre aperta per ricevere i vari fedeli, da oggi purtroppo sarà chiusa a chiave per evitare nuovi incresciosi episodi.