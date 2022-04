FANO – Furti e liti. Sono questi gli interventi più frequenti negli ultimi 12 mesi richiesti al personale della Polizia di Stato di Fano. L’analisi dell’ultimo anno offerta dalla Questura di Pesaro non mostra grandi variazioni rispetto all’anno precedente. A livello provinciale, l’andamento dei reati che maggiormente incidono sulla sicurezza percepita dai cittadini, non si discosta dal trend generale. I reati contro la persona, ad eccezione delle lesioni dolose, non presentano particolari variazioni, così come le violenze sessuali.



Per quanto concerne i reati contro il patrimonio, si evidenzia un leggero aumento dei furti e soprattutto di quelli con destrezza, mentre in calo risultano quelli in abitazione. Continua il trend in ascesa delle truffe informatiche anche in conseguenza del maggior utilizzo del web per gli acquisti, che ha caratterizzato il periodo della pandemia.

Polizia di Fano

In particolare a Fano gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno focalizzato la loro attenzione non soltanto sulla prevenzione e sul contrasto dei reati ma anche sui servizi di controllo circa l’osservanza delle misure governative in materia di lotta al Covid-19. Sono state ben 808 le pattuglie impiegate sul territorio (189 i posti di blocco, 1695 i veicoli controllati, mentre le persone sono state 7241).

Per quello che concerne i furti, gli episodi segnalati sono stati 69 (a cui si aggiungono 2 rapine). Ben 164 invece le chiamate per liti. Tra i risultati più significativi, l’identificazione, nel mese di maggio 2021, dei responsabili di un’aggressione ai danni di due giovani verificatasi nei pressi della Rocca Malatestiana di Fano, con la conseguente emissione da parte dell’Autorità Giudiziaria di misure cautelari a carico di quattro minorenni e di tre maggiorenni.