Fano, furgone in fiamme all’ingresso della superstrada

FANO – Furgone divorato dalle fiamme all’ingresso della superstrada. È successo nella giornata dell’11 luglio; erano circa le 16 quando un Fiat Daily, per cause ancora in fase di accertamento, ha iniziato a sprigionare del denso fumo nero dal cofano anteriore.



Subito sono stati allertati i Vigili del Fuoco che si sono precipitati all’ingresso della superstrada Fano Sud in direzione Roma.



Nonostante il perentorio intervento, il mezzo è rimasto gravemente danneggiato dalle fiamme, soprattutto la cabina dell’autista. Dalle indiscrezioni emerse, sembrerebbe che il rogo sia partito da un cortocircuito dall’impianto di refrigerazione.