Fano, furgone contro scooter: due feriti in codice rosso

FANO – Furgone contro scooter: due codici rossi. Lo schianto si è consumato nella prima serata del 12 gennaio nei pressi di via Papiria.



A rimanere coinvolti un furgone Ford Transit condotto da un gambiano di 28 anni che stava uscendo dall’area di servizio ed uno scooter su cui viaggiavano un 31enne ed una 44enne che stava provenendo dalla direzione opposta.

Dopo l’impatto, il motociclo ha terminato la sua corsa contro un cartello stradale. Le due persone a bordo sono finite rovinosamente a terra. Sul posto gli uomini del 118 con due ambulanze: i feriti sono stati trasportati in codice rosso al nosocomio regionale di Torrette. Illeso il 28enne. Sul luogo anche due pattuglie della polizia locale ed i vigili del fuoco. I feriti non sarebbero comunque in pericolo di vita.