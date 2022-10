Fano, fuori pericolo i giovani schiantatisi contro il guard rail

FANO – Non sarebbero in pericolo di vita i giovani rimasti coinvolti all’alba del 30 ottobre in un gravissimo schianto sulla statale Flaminia, nel rettilineo che unisce Ponte Murello a Carrara. Una Fiat panda su cui viaggiavano tre ragazzi di 20 anni circa avrebbe sbandato finendo violentemente contro il guard-rail che si trovava sulla destra.



Un impatto violentissimo nel quale la macchina si è tramutata in un groviglio di lamiere. Per estrarre i feriti dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che, non senza difficoltà, hanno liberato i giovani. Le condizioni dei tre sono apparse subito gravi tanto da indurre gli uomini del 118 al trasferimento in codice rosso al nosocomio locale: a destare maggiori preoccupazioni sono state le condizioni del ragazzo seduto sul sedile posteriore. Meno gravi quelle degli altri due occupanti del mezzo.



Dalle scarne informazioni trapelate nella mattinata del 31 ottobre sembrerebbe che nessuno dei tre sia in pericolo di vita anche se la prognosi rimane riservata. Spetterà alla Polizia stradale chiarire la dinamica: nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Non si esclude il colpo di sonno da parte della conducente o l’attraversamento di qualche animale. A distanza di poco più di un’ora un altro grave schianto si è consumato nel tratto che unisce ponte Metauro a via Pisacane.



A scontarsi frontalmente una Mercedes ed una Honda condotta da un 23enne: ad avere la peggio è stato quest’ultimo che ha riportato ferite e fratture multiple. Anche per lui si è reso necessario il trasferimento d’urgenza al Santa Croce.