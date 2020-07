Le fiamme hanno iniziato a propagarsi mentre sul terreno alcune persone di una cooperativa agricola stavano lavorando per raccogliere la paglia ed il fieno in balle

FANO – Circa tre ettari di campo agricolo completamente avvolti dalle fiamme. È successo nella mattinata del 3 luglio sulla piana a Tombaccia di Fano.



Le fiamme hanno iniziato a propagarsi mentre sul terreno alcune persone facenti parte di una cooperativa agricola stavano lavorando per raccogliere la paglia ed il fieno in balle. Sarebbe stato proprio un malfunzionamento di un macchinario a scatenare il fuoco che si sarebbe propagato con grande facilità anche grazie all’abbondante presenza di materiale vegetale secco.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco che sono giunti con tre mezzi e due squadre: una dalla caserma di Fano, munita di una campagnola antincendio, e un’altra da Pesaro con un’autobotte. La loro proverbiale professionalità ha permesso di contenere il propagarsi del rogo che comunque ha richiesto svariate ore per essere domato. Non si segnalano persone ferite.