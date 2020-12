FANO – Giovane pirata della strada cerca inutilmente di eludere un controllo commettendo gravi infrazioni al codice della strada e mettendo con la sua condotta potenzialmente in pericolo le altre persone.



Protagonista della rocambolesca quanto improbabile fuga un 21enne del luogo. È successo nel tardo pomeriggio del 13 dicembre, durante i controlli di routine da parte della polizia locale per il rispetto delle norme anti-covid. Gli agenti hanno concentrato le loro attenzioni nelle maggiori aree di ritrovo giovanile, in particolare in zona Rocca dove alcuni giovani sembra stessero danneggiando alcune auto.

Alla vista degli agenti il 21enne è salito a bordo dell’auto, è scattato velocemente facendo il giro della siepe, passando sul prato, sgommando e procedendo a fari spenti pur essendo ormai buio. Gli agenti lo hanno inseguito, adottando ogni cautela a tutela degli altri utenti della strada, riuscendo a bloccarlo in via Roma. Il 21enne, una volta fermato, si è presentato in stato di forte agitazione manifestando anche una certa aggressività verso il personale di polizia. Alla luce di ciò è stato sottoposto a controllo del tasso alcolemico, con un esito che, pur non essendo tale da far scattare denuncia, ha comunque comportato una sanzione amministrativa, trattandosi di un giovane neopatentato. Il veicolo è stato affidato ad un parente.