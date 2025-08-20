Fano, fuga d’amore finisce in manette. Il patteggiamento

FANO – Abbiamo già raccontato della sua rocambolesca fuga dai domiciliari per raggiungere la fidanzata all’estero qualche giorno fa, ieri il patteggiamento.

Il fatto era avvenuto il 13 agosto quando un egiziano di 21 anni, gravato di misura cautelare degli arresti domiciliari a Roma per stalking, ha pensato di rompere il braccialetto e scappare. Ha preso un autobus Flixbus ed è partito. Intanto l’allarme della distruzione del braccialetto era arrivato alle forze dell’ordine che hanno diramato le ricerche. Il giovane è stato dagli agenti della Polizia stradale al casello di Fano alle 1 di notte del 14. Voleva arrivare a Torino, proseguire per la Francia e arrivare in Spagna dalla fidanzata. Era scattato l’arresto per evasione. Durante la direttissima aveva anche minacciato il giudice. Ci sono voluti tre poliziotti per bloccarlo e ammanettarlo.

L’egiziano portato di nuovo davanti al giudice ha chiesto scusa per l’episodio e ha sottolineato la necessità di avvicinarsi a Roma per poter assistere la madre. Ha patteggiato 10 mesi, per ora resta in carcere ma il legale è pronto a richiedere un trasferimento nel penitenziario della capitale.