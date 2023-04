Fano, Francesco Tonucci e Carlo Simoni sono i due vincitori del premio “La Fortuna d’Oro”

FANO – Sono Francesco Tonucci e Carlo Simoni i due vincitori del premio “La Fortuna d’Oro” che verranno premiati venerdì 21 aprile alle 17,30 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. A essere valorizzato, nei due candidati che sono stati scelti su una rosa di dieci nomi, è stato “il senso di appartenenza alla città” come ha ricordato la presidente del consiglio Carla Cecchetelli. A valutare le due personalità di spicco è stata la commissione composta da il sindaco Massimo Seri, la presidente del Consiglio Carla Cecchetelli, il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola, la Dott.ssa Francesca Gabbianelli in rappresentanza della Banca di Credito Cooperativo di Fano, la Dott.ssa Valentina Tommassoni in rappresentanza della Diocesi di Fano, il giornalista Massimo Foghetti, il presidente del Circolo Bianchini Andrea Angelucci, e la presidente di Adamo Donatella Menchetti.

Simoni e Tonucci si aggiungono ai grandi fanesi premiati nelle precedenti edizioni del Premio “La Fortuna d’Oro” come lo scrittore Fabio Tombari, il giornalista e scrittore Valerio Volpini, il Monsignor Nunzio Apostolico Romolo Carboni, l’ambasciatore Taliani, il regista Leandro Castellani, lo storico dell’arte Giancarlo Bojani, lo scienziato Giordano Diambrini Palazzi, la manager sportiva Paola Porfiri, lo scrittore Luciano Anselmi, il missionario don Paolo Tonucci, il letterato Antonio Glauco Casanova, l’avvocato Guido Padalino, il professor Aldo Deli, il giovane medico e ricercatore Filippo Fortuna, Anita Bartolucci Italo Nannini e il prof Alberto Berardi.

«Due figure di grande livello – spiega la presidente del consiglio Carla Cecchetelli – che vogliamo celebrare in questo appuntamento previsto alla Sala Verdi Teatro della Fortuna aperto alla città. Sarà un momento in cui enfatizzare il senso della nostra comunità. Abbiamo voluto riconoscere il merito e l’impegno di Simoni e Tonucci che nel corso del loro percorso professionale hanno sempre mantenuto vive le radici con la città di Fano. La scelta dei vincitori è stato condivisa con la commissione che ringrazio per l’impegno e la disponibilità profusi».

«Un premio della città. La commissione composta da tutto il tessuto sociale un riconoscimento che va dato a qualcuno che lo merita. Tonucci – sottolinea Seri -, grazie alla Città delle Bambine e dei Bambini ha portato in giro per il Mondo il nome di Fano, mentre Simoni grazie alla sua caratura artistica ha dato lustro alla tradizione culturale della nostra città. Siamo felici di celebrare la Fortuna d’Oro in questo evento di venerdì in cui premieremo i due vincitori davanti alla città. Il premio rappresenta un tratto d’istintivo della nostra tradizione, in quanto valorizza le nostre origini e la nostra identità».