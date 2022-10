Fano, dopo il Foro Boario è il turno del parcheggio di Via del Risorgimento: 88 posti gratuiti

FANO – Dopo i nuovi stalli del Foro Boario è il turno del parcheggio di Via del Risorgimento. A brevissimo infatti ripartiranno i lavori con l’obiettivo di consegnare alla città le nuove soste entro dicembre 2022.



Sul cantiere, nei giorni scorsi, si è recata personalmente l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori: «L’area si presentava in un forte stato di degrado. Come primo obiettivo volevamo regolamentare la sosta selvaggia che minava la sicurezza delle auto e dei pedoni. La pendenza dell’area favoriva il ristagno d’acqua soprattutto a seguito di nubifragi. Inoltre, volevamo aumentare la capienza del parcheggio sia per i residenti sia per coloro che frequentano gli uffici e le attività commerciali presenti. Infine, con questa riqualificazione creiamo una cerniera con il centro storico sia passando per Via Roma oppure attraversando i Passeggi, grazie ad un accesso diretto così da rendere comodo l’ingresso all’interno delle mura cittadine».



Sulla capienza del parcheggio Brunori sottolinea che «saranno 88 i nuovi stalli gratuiti collocati a forma di pettine, cui si aggiungeranno quelli destinati ai ciclomotori. Ogni posteggio sarà realizzato con autobloccante drenante e la pavimentazione sarà filtrante in concomitanza del transito pedonale. Sarà previsto anche un marciapiede che, dall’interno del parcheggio, si ricongiungerà a quello dei Passeggi».

Moderni saranno anche gli arredi come panchine e cestini a disposizione dei fruitori. Adeguata sarà l’illuminazione con 21 punti luce insieme a quella radente nei passaggi pedonali a garantire la totale sicurezza anche nelle ore notturne. Due saranno le scalinate di legno che permetteranno la congiunzione con Via dei Risorgimento e i Passeggi. Sostenibile sarà la connotazione dell’area grazie alla piantumazione di nuove 32 alberature che garantiranno una zona d’ombra per le auto posteggiate.

«Questo parcheggio – continua Brunori – diventa accessibile a tutte gli effetti in quanto ogni parte sarà vivibile da tutti. Infatti, saranno realizzati due posti auto per persone con disabilità. Diamo una risposta alla città con un servizio adeguato a garantire una maggiore fruizione sia degli automobilisti e dei pedoni. Pedoni e ciclisti che potranno beneficiare anche del percorso ciclabile che si unirà a quelle presente nel raccordo di Via Roma. Anche l’ambiente sarà un elemento caratterizzante di questa area che sarà accogliente, funzionale e moderna».