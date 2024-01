A Fano un percorso per la formazione professionale nell’ambito della ristorazione

FANO – Il Polo Tecnico Professionale Don Luigi Orione e Confesercenti di Pesaro Urbino stipulano un protocollo di intesa di collaborazione con lo scopo di promuovere congiuntamente iniziative volte a favorire l’istruzione e la formazione professionale nell’ambito della ristorazione nel territorio di Fano e nelle aree delle vallate del Metauro e del Cesano.



L’Istituto Don Orione ha presentato domanda alla Regione Marche per l’attivazione di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale in Operatore della Ristorazione. Tale percorso è stato autorizzato e finanziato e si rivolge a tutti gli allievi delle scuole secondarie superiori di primo grado che in questo periodo dell’anno scolastico si apprestano ad effettuare le loro scelte nel ciclo successivo delle superiori. Il percorso consentirà il raggiungimento della Qualifica triennale in Operatore della Ristorazione valevole sul territorio nazionale e riconosciuto dall’Unione Europea quale III Livello EQF del sistema dei titoli europei. Il Don Orione procederà successivamente a formulare la richiesta alle competenti autorità per garantire ai propri allievi anche il conseguimento del Diploma Professionale.

L’Istituto si configurerà dunque quale Scuola Professionale Alberghiera a tutti gli effetti con l’augurio di attivare anche altri indirizzi utili per il nostro territorio. Confesercenti garantirà tutto il supporto specialistico del settore mettendo a disposizione la sua esperienza e i suoi contatti. Le Aziende aderenti a Confesercenti: ristoranti, bar, alberghi del territorio potranno ospitare gli allievi del Don Orione con lo scopo specifico di contribuire al successo formativo di questi ultimi e ad una sicura occupazione. Don Orione e Confesercenti credono che puntando sulla qualità della preparazione culturale e tecnico – professionale degli allievi si potrà garantire un rilancio delle figure professionali della categoria ed una efficace risposta al drammatico esodo di tanti giovani allievi che tutti i giorni vivono da pendolari per raggiungere percorsi scolastici fuori provincia.