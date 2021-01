FANO – È di 16 ospiti contagiati il bilancio del focolaio di Covid-19 sviluppatosi al centro per anziani don Paolo Tonucci, struttura con gestione a titolarità pubblica, che si compone di una residenza protetta (per anziani non autosufficienti) e di una casa albergo (per anziani autosufficienti).



A questi si aggiungono anche 6 operatori positivi. Degli anziani risultati positivi al coronavirus, otto sono attualmente ricoverati all’ospedale, mentre i rimanenti sarebbero stati posti in isolamento fiduciario in quanto asintomatici o con sintomi lievi.



La struttura, sita nel quartiere di San Lazzaro, era rimasta incolume alla prima ondata primaverile ma ora, al pari di altre numerose Rsa, si trova a dover far fronte ad una situazione di emergenza.

Intanto il Comune di Fano sta monitorando, passo dopo passo, l’evoluzione della situazione tenendosi a stretto contatto con la cooperativa Cooss Marche, che gestisce la struttura, e con il distretto sanitario. Al momento i sedici casi di positività sarebbero tutti riconducibili alla residenza protetta. Dieci dei diciotto attuali ospiti sono risultati invece negativi, come del resto altrettanti anziani accolti nella casa albergo.