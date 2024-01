Fano, fissati i funerali del 30enne trovato morto nel suo letto

Nella giornata odierna l'autopsia per cercare di fare luce sulle possibili cause del decesso

FANO – È stata fissata per giovedì 25 gennaio la data delle esequie di Riccardo Shawo, il 30enne trovato senza vita domenica mattina nel suo letto nella casa dove viveva con la sua famiglia. A dare l’allarme era stato il padre Sergio, avvocato molto noto nella zona. Il rito funebre verrà celebrato alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Cristoforo a Fano.



Si è invece svolta oggi l’autopsia per cercare di fare luce sulle possibili cause del decesso. Il 30enne gestiva una palestra in via Fanella in cui ricopriva anche il ruolo di istruttore di sala pesi, personal trainer e insegnante di thai boxe.



Una vita la sua dedicata al fitness e alla salute che mai avrebbe lasciato pensare a una fine così precoce e improvvisa. La notizia ha fatto ben presto il giro della città lasciando sgomenti quanti lo conoscevano: tantissimi i ricordi apparsi sui social nelle ultime ore.