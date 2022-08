Fano, finisce in un fosso ed abbandona l’auto

Non riuscendo a liberare la sua Fiat Panda il giovane ha abbandonato l’auto rimasta in bilico nella scarpata ed ha avvertito i familiari per farsi venire a prendere

FANO – Fine serata turbolento per un 20enne di Pesaro che ha perso il controllo della sua vettura finendo in un fosso. Non riuscendo a liberare la sua Fiat Panda il giovane ha abbandonato l’auto rimasta in bilico nella scarpata ed ha avvertito i familiari per farsi venire a prendere.

E’ successo all’alba del 15 agosto lungo la statale adriatica, all’altezza di Fosso Sejore in un tratto di carreggiata adiacente alla pista ciclabile. Fortunatamente al momento del sinistro, vista l’ora, nessuno stava transitando sul tratto e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto.



La polizia locale è intervenuta sul luogo per registrare il sinistro solo alcune ore dopo: grazie alle verifiche è stato possibile risalire al proprietario dell’auto e contattarlo. Il ragazzo non avrebbe riportato ferite. Sul posto è stato chiesto l’intervento di un carroattrezzi privato per il recupero del veicolo.