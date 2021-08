Fano, Fiera di San Bartolomeo: calano gli espositori ma non il pubblico. Code al camper vaccinale

FANO – Calano gli espositori alla Fiera di San Bartolomeo: circa quaranta gli ambulanti in meno rispetto alle passate edizioni, ovvero circa un 20%. Un calo ascrivibile all’obbligo del Green pass che comunque non ha inficiato la partecipazione alla manifestazione che, nonostante il meteo avverso, ha fatto registrare fin dalle prime ore una crescente partecipazione. Già dalla prima mattinata del 24 agosto c’è stato un ottimo afflusso di pubblico che ha invaso i banchi posizionati lungo viale Adriatico e viale Dante Alighieri, nel tratto di Sassonia.



A tracciare un primo bilancio della kermesse è stato l’assessore al Commercio Etienn Lucarelli: «Dopo la nota dei sindacati e dei lavoratori – chiosa Lucarelli – era importante per noi riproporre la Fiera di San Bartolomeo dando continuità e offrendo lavoro anche a questo settore. Visto che sono stati significativi gli sforzi economici ed organizzativi profusi, mi sarei aspettato una piena e totale adesione degli operatori. Sono invece felice per la numerosa partecipazione, favorita anche dal meteo. Inoltre, mi rivolgo ai cittadini e ai turisti affinché da un lato partecipino alla fiera sostenendo questo settore e dall’altro approfittino della presenza del camper mobile posizionato davanti all’Ufficio Turismo nel quale è possibile vaccinarsi senza prenotazione dalle 18 alle 22».

Lucarelli volge già lo sguardo all’edizione 2022, annunciando che «siamo già al lavoro per rilanciare la prossima edizione della Fiera di San Bartolomeo individuando una nuova location che la possa valorizzare in misura maggiore, evitando di penalizzare le strutture ricettive che si trovano nell’attuale perimetro. È nostro obiettivo nutrire con nuova linfa questa manifestazione così fortemente radicata nella nostra tradizione cittadina».

Tra le note l’affluenza alla campagna vaccinale promossa dal camper mobile di Area Vasta 1 che, in concomitanza con la Fiera di San Bartolomeo, è parcheggiato davanti all’Ufficio Turismo in via Battisti e attivo il 24, 25 e 26 agosto dalle 18 alle 22.



Camper vaccininale a Fano alla Fiera di San Bartolomeo

Già dieci minuti prima di partire con le somministrazioni erano più di 50 i turisti e cittadini che attendevano il proprio turno per ottenere la propria dose anti covid. Soddisfatto il sindaco Seri che, attraverso un post, ha documentato la coda di persone in attesa del vaccino: «Vedere così tanta partecipazione è un fatto molto positivo. Invito tutti coloro che non lo hanno ancora fatto, a vaccinarsi qui al camper mobile davanti all’Ufficio Turismo. Non c’è bisogno di nessuna prenotazione, ma sarà sufficiente presentarsi esibendo un documento di identità e compilando i documenti direttamente nel punto a fianco al camper grazie all’ausilio della Protezione civile. Il servizio è rivolto a tutti, compresi i turisti stranieri: l’età minima è di 12 anni. C’è tempo fino al 26 agosto».