FANO – Torna uno degli appuntamenti più attesi per dai fanesi: la fiera di San Bartolomeo che si terrà dal 24 al 26 agosto. Uno degli eventi più caratteristici della città che si svolgerà in zona mare Sassonia.

L’assessore al Turismo Etienn Lucarelli sottolinea: «La presenza della fiera di San Bartolomeo è documentata già a partire dal periodo medievale, successivamente la fiera si è confermata come la ‘fiera delle cipolle’, evento cittadino nel quale venivano vendute. Una tradizione che continua a mantenersi viva, nella zona di via Battisti. La fiera si terrà nelle due principali vie della Sassonia: via Dante Alighieri e viale Adriatico. Quest’anno saranno presenti circa 200 espositori, che supporteranno questa manifestazione così importante per la città di Fano e i turisti che avranno l’occasione di apprezzarla. A partire dal prossimo anno, visto le nuove necessità cittadine, sarà una sfida per la nostra amministrazione, rivederla nelle modalità, nella forma, negli spazi e portare una ventata di freschezza a questo evento».

Per l’occasione torna a grande richiesta dopo tre anni di sospensione la Fiera Franca dei Bambini e dei Ragazzi nello spazio della Tensostruttura della Sassonia dalle ore 14,30 alle 20 durante i tre giorni della fiera. All’iniziativa ideata dall’Assessore Barbara Brunori con il sostegno della Città delle bambine e dei bambini potranno partecipare ragazzi di età compresa tra i 3 e i 16 anni compiuti. Durante la Fiera Franca dei Ragazzi potranno svolgersi esclusivamente operazioni di scambio/baratto di giochi, libri, fumetti e oggetti creati dai più piccoli. Saranno al massimo 30 le postazioni a disposizione e i giovani venditori dovranno essere accompagnati da un adulto. Non si effettuano prenotazioni ma ci si ritroverà direttamente sotto il tendone.