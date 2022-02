Fano, fiamme e fumo denso da uno stabile a Rosciano: i Vigili del Fuoco al lavoro per domare l’incendio

I pompieri hanno impiegato diverse ore per avere la meglio sulle fiamme. I danni peggiori al tetto che è stato tagliato nei punti bruciati per evitare la propagazione dell’incendio

FANO – Incendio di vaste proporzioni in uno stabile sito in zona Rosciano. È successo nella tarda mattinata del 5 febbraio. L’allarme è stato dato intorno alle 11: la densa colonna di fumo che si innalzava da un capannone sito nella zona industriale e visibile anche a svariati chilometri di distanza non è passata inosservata ai residenti. (A questo link il VIDEO).

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale supportati da quelli di Pesaro con autobotti e autoscala. Ad andare in fiamme, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata la ‘Tartufi & Delizie’ di via Avogadro, specializzata, come si può intuire dal nome, nella lavorazione del tartufo.

I pompieri hanno impiegato diverse ore per avere la meglio sulle fiamme. I danni peggiori al tetto che è stato tagliato nei punti bruciati per evitare la propagazione dell’incendio. Danni ancora da quantificare, ma non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la polizia locale.