Fano, 50enne tenta di sfuggire al controllo dei carabinieri poi li aggredisce

FANO – Ha cercato in tutti i modi di sottrarsi ad un controllo dei Carabinieri, prima dando generalità false, poi cercando di scappare, ed infine aggredendo fisicamente i militari che lo avevano sottoposto a verifiche.



È successo nella giornata del 27 aprile nei pressi della battigia di viale F.lli Zuccari. Protagonista della vicenda un 50enne albanese. L’uomo era stato sorpreso in compagnia di un’altra persona che, appena ha visto l’avvicinarsi della pattuglia, si è allontanata con passo veloce verso il centro cittadino.



Il 50enne, sprovvisto di documenti, ha fornito le sue generalità dichiarando di abitare nei pressi di quella via ma alla richiesta dei militari di raggiungere l’abitazione per visionare i documenti d’identità, l’uomo improvvisamente ha iniziato a correre nel vano tentativo di fuggire.

I Carabinieri si sono messi all’inseguimento dell’uomo che, una volta raggiunto, ha opposto resistenza al fermo, innescando una leggera colluttazione, prima di essere definitivamente bloccato.



Gli accertamenti successivi hanno dimostrato che l’uomo aveva fornito generalità false e che la sua residenza risultava situata in una zona completamente diversa di Fano: per lui è scattata la denuncia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sull’identità personale.