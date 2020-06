FANO – Incidenti a ripetizione a Fano nelle ultime ore. I primi giorni di estate hanno coinciso con numerosi sinistri, alcuni dei quali con conseguenze gravi. Il più drammatico è stato sicuramente quello consumatosi a Torrette di Fano nella notte a cavallo tra il 19 e 20 giugno che ha visto coinvolte un’Alfa Romeo condotta da un giovane di 34 anni di Marotta ed una Smart su cui viaggiava un fanese 39enne. È stato proprio quest’ultimo ad avere la peggio: A.D., queste le sue iniziali, si trova tutt’ora ricoverato in terapia intensiva.



Dopo neanche 24 ore un secondo violento schianto, che ha visto protagonisti due motocicli, si è consumato a Metaurilia, sulla statale Adriatica, all’altezza del distributore Eni. A rimanere gravemente ferita una 60enne che è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni però, apparse in principio molto serie, starebbero migliorando: i sanitari degli ospedali riuniti di Ancona avrebbero sciolto la prognosi. La donna, per cui si temevano lesioni interne, non sarebbe in pericolo di vita; per lei si prevede una prognosi di circa 30 giorni. Ferite più lievi per l’altro centauro coinvolto, un 45enne fanese.



Un altro incidente, apparentemente lieve, si è consumato poi nella prima mattinata del 22 giugno a Fano, sulla strada Flaminia. Dopo essere stato tamponato, un 52enne residente a Saltara, avrebbe accusato un malore. Sul posto è stato chiesto l’intervento del 118 che ha provveduto al trasporto all’ospedale Santa Croce di Fano per gli accertamenti del caso. Illeso invece il 56enne alla guida dell’altra vettura.



Un altro sinistro, sempre nella mattinata del 22 giugno, ha riguardato invece un indisciplinato guidatore che, dopo aver urtato un cancello ed aver provocato diversi danni, ha pensato bene di dileguarsi in tutta fretta. Le tracce però lasciate sul luogo dell’impatto e le immagini della video sorveglianza hanno permesso alla Polizia locale di risalire in poche ore all’autore del deprecabile gesto che ora rischia una sanzione amministrativa che potrebbe arrivare anche a 1.184 euro oltre naturalmente al risarcimento dei danni procurati .