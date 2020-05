FANO – La Fase 2 è iniziata da appena due giorni, ma è già tempo per fare il punto per il sindaco Massimo Seri, che esorta ancora una volta ad un comportamento responsabile i suoi cittadini: «Riconquistiamo la normalità un passo alla volta nel rispetto più fermo delle nuove norme per non vanificare il sacrificio di questi mesi».

La fine del lockdown è coincisa con un primo parziale ritorno alla normalità da parte della popolazione. Questa ritrovata routine, regolata comunque da regole, ha fatto registrare comportamenti idonei dalla maggior parte della popolazione, ma non mancano comunque episodi dove alcune restrizioni fondamentali sembra siano già state dimenticate.



Il timore di una fetta cospicua degli italiani è dover far fronte ad un nuovo innalzamento della curva epidemiologica con un conseguente ritorno a misure di quarantena. Tra le contestazioni più diffuse sui social quelle riguardanti il mancato utilizzo o un uso improprio dei dispositivi personali oppure il mancato rispetto delle distanze.

Un appello al buon senso ed alla responsabilità proviene proprio dal Primo cittadino: «Questi saranno giorni decisivi per il prossimo futuro e il rispetto delle regole sarà la chiave per tornare verso una nuova normalità. Ma, più di ogni altra cosa, saranno il buon senso e i nostri comportamenti responsabili a determinare il successo di questa fase così importante. Questo è il momento in cui le leggi da sole non saranno sufficienti a tracciare il percorso ma saranno le persone con le proprie scelte. Rispettiamo i protocolli di sicurezza, limitiamo gli spostamenti, indossiamo la mascherina e rispettiamo il distanziamento sociale, per uscire presto anche dalla Fase 2».

La #Fase2 è cominciata. In questo momento non ci sono solo le responsabilità dei comportamenti per la #sicurezza, ma è un dovere fare ogni giorno un piccolo passo verso la #normalità. I cantieri che in questi giorni hanno ripreso i lavori sono il segno più chiaro che alla notte segue sempre il giorno. Fano merita di tornare a muoversi, a progettare e costruire il proprio futuro.Riconquistiamo la normalità un passo alla volta nel rispetto più fermo delle nuove norme per non vanificare il sacrificio di questi mesi. #unpassoallavolta #Fano Pubblicato da Massimo Seri su Martedì 5 maggio 2020

Il primo cittadino ha voluto anche fare il punto dei cantieri attivi a Fano, tra cui la rotatoria di via Papiria con la sistemazione e l’allargamento della strada: «Un’opera importante ma anche un segnale che i cantieri sono ripartiti; a questi si aggiungono le manutenzioni che stiamo facendo in alcune palestre, i lavori della Piazza Amendola del Lido per la raccolta delle acque». Sono inoltre previsti bandi per nuovi progetti come ad esempio la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco o i lavori alla piscina comunale che ripartiranno a breve.

«Un segnale che ci dimostra che ci stiamo avviando verso una normalità che dobbiamo riconquistarci, mantenendo sempre comportamenti responsabili: quei comportamenti che non facciano svanire gli sforzi fatti fino ad oggi. Fano è una bella città che oggi ancora di più merita l’impegno di chi l’amministra e di chi la vive».