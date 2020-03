A Fano il farmaco anti artrite che fa sperare contro il coronavirus

FANO – Anche a Fano la sperimentazione di un farmaco per il Covid-19. Si chiama Tocilizumab, si tratta di un farmaco usato per la cura dell’artrite reumatoide, ma avrebbe dimostrato di essere efficace nel trattamento della polmponite causata dal Coronavirus. Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e Direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “Pascale” di Napoli, ha spiegato che il tocilizumab è stato impiegato per la prima volta in Italia su due pazienti gravi. E che ci sarebbero stati importanti miglioramenti.

Il farmaco era giù stato impiegato in Cina, dove era stato osservato un miglioramento delle condizioni di 20 pazienti con coronavirus su 21 trattati in circa 24-48 ore.

A Napoli sono stati trattati i primi 2 pazienti in Italia, in 24 ore la terapia ha evidenziato ottimi risultati e sarà estubato uno dei 2 pazienti. Altri malati hanno già ricevuto la terapia anche a Bergamo, Fano e Milano.

L’obiettivo è avere un protocollo nazionale per estendere l’impiego di tocilizumab nei pazienti contagiati da coronavirus e che si trovano in condizioni molto critiche.