Fano, far west in centro: regolamento di conti tra bande finisce a coltellate

FANO – Far west nel centro di Fano nel pomeriggio del 30 marzo. Erano circa le 15 quando due bande rivali di extracomunitari composte da giovani si sarebbero affrontate in piazza Costa. Dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che alla base dello scontro ci sia stato un regolamento di conti per futili motivi, uno screzio avvenuto la sera precedente.



L’incontro, nonostante la concomitante presenza di numerosi passanti, è subito sfociato nella violenza: prima sono volati sassi, poi armi contundenti tra cui un coltello a serra manico. Uno dei contendenti ha riportato una ferita ad una mano tanto da necessitare dell’intervento del 118 che ha provveduto al trasporto al nosocomio locale.



Sul posto è stato chiesto anche l’intervento delle autorità: i due gruppi, udite le sirene spiegati dei mezzi, si sono dileguati per le vie cittadine. Diversi di loro sarebbero stati comunque raggiunti ed identificati. Il tutto è stato immortalato dalle telecamere presenti nella zona che forniranno dettagli importanti sull’accaduto.