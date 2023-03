Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, dopo aver stabilizzato il 70enne, lo ha trasferito in codice rosso al nosocomio di Fano dove si trova in rianimazione. Illesa la piccola di sei anni

FANO – È stato travolto da una vettura mentre teneva la mano della nipotina di appena sei anni. È successo a Cuccurano nel tardo pomeriggio del 28 febbraio. Erano da poco passate le 19 quando un 70enne è stato investito lungo la strada Flaminia, nel centro della frazione, non distante del parco pubblico Ricci. L’uomo, che stava aiutando la piccolina a salire in macchina, nell’impatto ha riportato ferite gravi. Illesa invece la bimba che ha assistito a tutta la scena.



Alla guida dell’auto, una Lancia Ypsilon, un 22enne rimasto anche lui illeso ma in stato di choc. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, dopo aver stabilizzato il 70enne, lo ha trasferito in codice rosso al nosocomio di Fano dove si trova in rianimazione. Sul luogo gli uomini della Polizia locale per i rilievi del caso: saranno loro a chiarire le eventuali responsabilità.

Purtroppo la frazione fanese nel corso degli anni è stata non raramente teatro di incidenti anche dagli esiti nefasti. Tante le persone che sono accorse sul luogo del sinistro rimaste attonite per quanto accaduto. Torna in auge la richiesta di deterrenti per regolamentare la velocità su quel tratto di Flaminia.