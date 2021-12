FANO – Cittadini, curiosi e turisti letteralmente in estasi per il videomapping che sta prendendo vita alla sulla facciata del Teatro della Fortuna. Uno spettacolo suggestivo e sicuramente d’impatto che, nel Natale 2020 era andato in scena all’Arco del Pincio.

Incorniciato nel salotto buono della città, non distante dal grande albero di Natale cui l’accensione è coincisa con l’inizio del periodo più magico dell’anno, ogni trenta minuti è possibile ammirare i quadri rinascimentali che si susseguono su uno dei luoghi più simbolici di Fano.

Il videomapping a Fano

«A volte le parole non bastano; allora servono i colori, le forme, le musiche….le emozioni – ha commentato l’assessore Etienn Lucarelli – fino all’Epifania, ogni 30 minuti, sulla facciata del Teatro della Fortuna e grazie alla collaborazione con Fondazione Carifano e Proloco Città di FANO, sarà visibile la Proiezione che fa parte del progetto ChristmasLight e che racconta alcune delle più belle opere d’arte, luoghi, bellezze, della città. Non perdetevela!».

Non solo il centro di Fano si è animato di luci e colori: «Nonostante le difficoltà del periodo, Tombaccia, Centinarola, Poderino hanno acceso i loro Alberi di Natale», stesso iter anche per Pontesasso e Bellocchi, a cui seguiranno altri quartieri.



In questo weekend si accenderà anche il Natale del Lido. Da settimane i lavori in corso per rendere la zona turistica estiva un’ottima attrazione anche per il periodo delle festività. Da sabato pomeriggio, grazie ad un grandissimo lavoro di squadra da parte di tutti gli esercenti, (circa 25 attività aderenti all’iniziativa) Comune e Proloco, partirà il progetto “Natale al lido”! Musiche natalizie, addobbi, nevicate, un gonfiabile per i più piccoli, e tanto altro. Un appuntamento da non perdere.