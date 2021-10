FANO – Momenti di panico nella mattinata del 20 ottobre all’istituto Olivetti di Fano dove, a causa di un principio di incendio, sono stati evacuati e condotti nei Giardini Leopardi circa 750 studenti.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Fano che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’edificio. Il fumo sarebbe partito da un cestino situato in uno dei bagni della scuola. Da capire se si sia trattato di un atto volontario da parte di qualche studente oppure di un incidente.



Attimi di paura ma nessun pericolo dovuto alle fiamme quindi: le operazioni di evacuazione si sarebbero svolte con ordine; non si segnalano feriti. Oltre ai pompieri sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri di Fano per i rilievi di legge.