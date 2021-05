Fano, torna anche per l’estate 2021 il “Summer Job”: una rete per lavoratori e imprenditori

FANO – Torna per il secondo anno consecutivo il “Summer Job“, l’iniziativa nata per migliorare l’incontro tra domanda-offerta relativa al lavoro stagionale, promossa dall’informagiovani Dedalo di Fano (servizio dell’Assessorato Opportunità Nuove Generazioni) in collaborazione con il Consorzio Albergatori.

Visto il successo dell’iniziativa della scorsa estate, gli enti coinvolti hanno deciso di replicare, soprattutto alla luce del periodo di grande incertezza determinato dalla situazione post-pandemia che non offre a livello lavorativo un’offerta lineare.



Non a caso già l’anno scorso la domanda di personale nei mesi di giugno è stata molto esigua, per schizzare nel periodo di luglio ed agosto. In base a queste circostanze le operatrici dell’Informagiovani Linda Bargnesi e Sara Nucci insieme a Luciano Cecchini, presidente del Consorzio Albergatori, hanno ritenuto opportuno riproporre questo programma per agevolare sia gli imprenditori nel reperimento celere di forza lavoro sia i giovani che stanno cercando un’occupazione stagionale.

«Si tratta di un intervento concreto ed efficace – spiega l’assessora fanese Barbara Brunori – In questo modo si premiano sia i giovani che cercano un’occupazione estiva sia i titolari di attività che possono consultare un database per rintracciare la migliore risorsa umana. Candidarsi e partecipare all’iniziativa è semplicissimo. Mi auguro che siano numerosi le ragazze e i ragazzi che potranno sfruttare questa opportunità. Come assessorato alle Opportunità Nuove Generazioni vogliamo semplificare l’incontro tra domanda e offerta promuovendo un nuovo modello che sia aderente alle esigenze degli operatori economici».



I soggetti interessati a svolgere un lavoro stagionale potranno richiedere il modulo di iscrizione inviando una mail ad informagiovani@comune.fano.pu.it entro e non oltre l’11 Maggio.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un database messo a disposizione del Consorzio Albergatori e verranno direttamente contattati ogni qualvolta si apra una posizione nelle strutture alberghiere del nostro territorio. Tante ed eterogene le posizioni disponibili: dai camerieri di sala, cameriere ai piani, agli aiuto cuochi, lavapiatti, passando per receptionist.