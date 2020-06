FANO – “La bellezza salverà il mondo” scriveva in tempi non sospetti Fedor Dostoevskij. Una frase quanto mai attuale che ci ricorda il ruolo imprescindibile del bello e dell’arte, soprattutto in un periodo storico così difficile come quello odierno, segnato dalla pandemia di coronavirus. Quale modo migliore per ripartire se non quello di puntare sulla cultura artistica? È quello che deve aver pensato la Fondazione Teatro della Fortuna che, in sinergia con l’amministrazione comunale fanese, ha deciso di riaprire i luoghi della cultura dopo il periodo di chiusura forzata correlato all’emergenza sanitaria.

Fabrizio Bartolucchi che ha recitato un brano di Federico Garcia Lorca

A suggellare questo ritorno le esibizioni di alcuni giorni fa dell’attore Fabrizio Bartolucchi che ha recitato un brano di Federico García Lorca dal titolo Parole sul teatro e del quartetto d’archi dell’Orchestra Rossini, composto da Francesco Pellegrini primo violino, Paride Battistoni secondo violino, Noris Borgogelli viola e Luca Bacelli violoncello.

In attesa di poter tornare a vivere l’interno del Teatro della Fortuna, gli spettacoli riprenderanno negli spazi aperti. Una scelta che sposa a piene mani la politica intrapresa dal Comune di Fano che sogna per l’estate 2020 una città en plein air: un immenso e suggestivo contenitore dove gli abitanti e i turisti si possano riappropriare degli spazi e godere appieno delle bellezze della città.

La presidente della Fondazione Teatro della Fortuna Catia Amati

Pochi giorni fa, la presidente della Fondazione Teatro della Fortuna Catia Amati ha organizzato una presentazione in piazza Venti Settembre a cui hanno preso parte il sindaco Massimo Seri, l’assessore alla Cultura Caterina Del Bianco e l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli, annunciando ufficialmente la ripresa delle attività.

Nel corso della stagione estiva saranno organizzati due appuntamenti musicali, uno alla Rocca Malatestiana e l’altro all’Arena Bcc. Per quello che concerne la Rocca, dove purtroppo il numero di posti è stato ridotto rispetto alla originaria capienza, sabato 11 luglio andrà in scena Così vicine, un appuntamento della rassegna TeatrOltre, realizzato in collaborazione con Klang altri suoni, altri spazi, concerto ispirato al repertorio di Ginevra Di Marco e Cristina Donà.

All’Arena Bcc di Tre Ponti, sempre in estate, verrà eseguito invece il concerto A star is born: la nascita delle stelle della musica; in questo caso si tratta di una prima assoluta la cui data è ancora da definire. L’evento porta la firma dell’Orchestra Sinfonica Rossini che sarà diretta dal maestro Roberto Molinelli; i testi saranno di Claudio Salvi, mentre la voce solista è quella di Clarissa Vichi.

Le porte del Teatro della Fortuna si riapriranno ufficialmente il mese di ottobre e novembre, quando si ripartirà dai titoli sospesi della stagione di prosa (Mine vaganti, con Francesco Pannofino, Paola Minaccioni, Arturo Muselli, Giorgio Marchesi e Caterina Vertova) e dall’appuntamento con la danza.

Il tutto si aggiungerà a una programmazione che ha visto confermare gli eventi culturali che più hanno identificato Fano negli ultimi anni: Fano Jazz by the Sea che si svolgerà dal 24 al 31 luglio, Passaggi Festival, dal 26 al 30 agosto, e il Festival del Brodetto l’11-12-13 settembre.

Manifestazioni rivisitate che toccheranno più parti della città, anche grazie a una serie di collaborazioni con le attività economiche, e che si preparano per essere vissute in completa sicurezza senza per questo perdere il proprio fascino.

Il sindaco Seri

Proprio per poter maggiormente implementare una ripresa che passi attraverso la cultura, le manifestazioni e quindi anche il turismo, l’amministrazione comunale si è incontrata con gli istituti di credito per illustrare nel dettaglio il progetto di Fano En plein Air e chiedere «una sinergia per ripartire alla grande».

«Per fare questo – ha detto il sindaco Massimo Seri – servono risorse importanti e così come è stato con le imprese, siamo certi che le banche sapranno avere quella sensibilità per creare una sinergia con gli altri attori, sinergia che darà alla Città della Fortuna quello slancio per un’estate da vivere a cielo aperto con proposte culturali ed eventi e per lasciarci alle spalle questa fase di emergenza».