Fano, in escandescenze sulla statale: fermato con spray al peperoncino

Alcuni passanti hanno dato l'allarme per ragazzo di 33 anni che poteva essere pericoloso per sé e per gli altri. I carabinieri lo hanno placato

FANO – In stato di alterazione sulla statale, bloccato con lo spray al peperoncino.

In tribunale a Pesaro la direttissima in seguito all’arresto di un 33enne originario della Sardegna e domiciliato a Fano. La sua serata sopra le righe è iniziata con il litigio con la compagna. Avrebbe anche assunto delle sostanze stupefacenti che hanno amplificato il suo stato di agitazione.

Alcuni passanti lo hanno notato e hanno dato l’allarme perché poteva essere pericoloso anche per lui stesso visto che era sul ciglio nella statale 16 nella zona del ponte sul fiume Arzilla.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Fano per un controllo. Alla vista delle divise il giovane è completamente uscito dai binari e ha iniziato a insultare minacciare di morte i militari. “Vi ammazzo, fatevi gli affari vostri, cosa volete!?”. Più o meno Questo è il tenore delle parole riferite ai carabinieri.

Hanno cercato di calmarlo e di placare la sua furia ma senza troppo successo tanto che è stato necessario utilizzare prima lo spray al peperoncino per poterne diminuire la rabbia.

Alla fine i carabinieri sono riusciti a fermarlo con non pochi problemi dato che il ragazzo si è scagliato contro di loro. Un militare è finito in pronto soccorso con ecchimosi e lividi e i medici hanno dato una prognosi di 12 giorni.

Il giovane ha chiesto scusa e si è detto dispiaciuto per quanto fatto. Il 33enne ha precedenti per reati simili. Il giudice ha convalidato l’arresto e stabilito la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Fano.