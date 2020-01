Fano entra nell’itinerario della bellezza. In rete per un turismo di vallata

FANO – Fano entra a far parte del circuito promozionale “Itinerario della Bellezza”. Si tratta del progetto ideato da Confcommercio che mette in rete e valorizza i comuni del territorio, promuovendoli con una costante attività e con iniziative di comunicazione turistica per 365 giorni l’anno, utilizzando tutti gli strumenti del marketing turistico.



La presentazione in conferenza stampa. «La nostra città – spiega l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli -, con tutta la crescita culturale e turistica che sta portando avanti, deve entrare in una sinergia sempre più forte con il territorio. Una sinergia che deve comprendere tutti i campi, soprattutto quello turistico dove in passato esistevano piani di promozione integrati ma che si sono purtroppo persi nel tempo. La strada da percorrere per l’immediato futuro è quella di riattivare iniziative condivise, cosa che sta già avvenendo in parte con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Fano ha bisogno del territorio per promuoversi e il territorio non può fare a meno della città della Fortuna che è il naturale capofila della Vallata. In tutto questo i comparti economici giocano un ruolo fondamentale e la capacità delle associazioni di categoria come Confcommercio in questo caso, di realizzare iniziative di ‘Promo-commercializzazione’ è di fondamentale importanza. Per questo abbiamo deciso di appoggiare un progetto dinamico come l’itinerario della bellezza che è solo un primo passo verso una promozione integrata di tutta la Vallata, dove ogni singolo comune dovrà mettere in rete le proprie peculiarità turistiche e culturali, per realizzare un percorso sempre più appetibile a livello turistico».

Un progetto che, oltre a promuovere la città della fortuna nelle principali fiere di settore, porterà a Fano una serie di tour operator tramite degli educational, attraverso i quali potranno conoscere le bellezze storico culturali ed enogastronomiche della città.

L’adesione del Comune di Fano all’itinerario della bellezza, completa inoltre il percorso di valorizzazione e promozione turistica del territorio che vede oggi la partecipazione di 12 Comuni (tra i quali Pesaro, Urbino, Pergola, Milano Fossombrone e, appunto, Fano).



«Con l’inserimento della città della fortuna nel progetto – spiega il direttore di Confcommercio Pesaro e Urbino, Amerigo Varotti -, il 31 di marzo presenteremo anche la 2^ edizione dell’itinerario archeologico e delle città sotterranee con l’ovvio inserimento dell’offerta archeologica della città di Vitruvio. Il 10 febbraio, invece, alla BIT di Milano presenteremo la nuova edizione dell’Itinerario della bellezza. Ma le attività promozionali inizieranno già il 30 gennaio con la partecipazione alla Fiera Mulhouse in Francia. Quindi dal 15 al 17 alla Fiera Cosmobike di Verona, dal 19 al 23 febbraio alla Fiera di Monaco, dal 3 al 6 marzo alla Fiera di Berlino, dal 17 al 19 marzo alla Fiera di Mosca, dal 2 al 5 aprile alla Fiera di Bergamo. Contestualmente, nell’ultimo weekend di marzo è previsto un Educational Tour con 30 agenzie di viaggio italiane del nord-est che soggiorneranno a Fano, visiteranno la Città e i territori dell’itinerario della bellezza».