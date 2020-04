Fano, ecco l’elenco degli esercizi commerciali che possono riaprire

FANO – Al fine di fare chiarezza sull’ultimo Dpcm emanato dal Governo Conte in merito all’emergenza Coronavirus, il Comune di Fano ha redatto un elenco delle attività a cui è concessa, a partire da subito, la riapertura.

Naturalmente gli esercenti dovranno attrezzarsi ed operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, igiene nei luoghi di lavoro e di tutte le misure di contenimento previste.

Nello specifico, le attività fanesi in questione sono la Libreria S.Paolo dal lunedì al sabato negli orari 09,00/12:30; Caseificio Pupetta dal lunedì al sabato negli orari 08,00/13.30-16.00/20.00; Sanitaria Mea dal lunedì al sabato, negli orari 09,00/12.00-16.00:19.00; Calzature Peppino dal lunedì al sabato negli orari 09,30/12.30-16.00/18.30; Dado Sport dal lunedì alla domenica, negli orari 09,30/12.30-16.00/19.00; Profumeria Taussi dal lunedì al sabato, negli orari 09,30/12.30-16.00/18.30; Primigi Store dal lunedì al sabato, negli orari 10,00/12.30-16.00/18.30; Gulliver dal lunedì al sabato, negli orari 09,30/12.30-pom su app.; Profumeria Stefany dal lunedì al sabato, negli orari 09,30/12.30-16.00/18.30; Foto Capri dal lunedì al sabato negli orari 09,30/12.30-16.30/19.00; Essenzaltro dal lunedì al sabato, negli orari 10,00/12.30-16.00/18.30; Ottica Valentini dal martedì al sabato negli orari 09,30/12.30; Libreria Mondadori dal lunedì al sabato negli orari 10,00/13.00-16.00/18.30; Profumeria Equivalenza dal lunedì al sabato negli orari 09,30/12.30-16.00/19.30; Ottica Giorgio il martedì, giovedì e sabato negli orari 16.00/18.00; Ottica Visiva dal martedì al sabato, negli orari 10,00/12.30-16.00/18.00; Ottica Montevecchio solo su app.to; Ottica Megavision dal martedì e giovedì negli orari 09,30/12.30; Essenzaltro, da lunedì dalle 16.00 alle 18.30.

L’ottica Valentini manterrà aperto solo il punto vendita di Corso Matteotti dalle 8 alle 20, la libreria Mondadori farà servizio solo su prenotazione e appuntamenti, così come la libreria San Paolo. Been solo bambino riceverà dalle 9 alle 20 solo su appuntamento, mentre Fotocapri rispetterà l’orario normale di apertura dalle 8 alle 20.

Nei prossimi giorni saranno diverse le attività che si aggiungeranno a questo elenco. Per rimanere sempre aggiornati sui vari esercizi commerciali aperti, orari e contatti, nei social network e nel sito ufficiale del Comune di Fano, verrà pubblicata una tabella in continuo aggiornamento.



Al fine di fare chiarezza sulle le disposizioni attuative nel territorio della regione relativamente alle previsioni del DPCM 10 aprile 2020 è intervenuto anche il governatore Ceriscioli: «Questo decreto contiene linee guida molto importanti, che ci consentono di rendere chiara la portata della norma. L’idea di fondo è quella di prepararci alla ripartenza. Per la prima volta, infatti, si concede la possibilità di un’azione preparatoria e propedeutica alla riapertura alle aziende che non sono nell’elenco di quelle che possono immediatamente ripartire o nella loro filiera. Ringrazio le Prefetture, che sono attori fondamentali di questo processo e che hanno lavorato e collaborato con noi per la stesura di questo documento».



Tra le aziende per cui è possibile un’azione preparatoria alla riapertura dell’attività risultano gli stabilimenti balneari, l’attività edilizia, le prestazioni di servizio di carattere artigianale e la manutenzione del verde pubblico e privato.

Tutte le attività dovranno essere previamente comunicate al Prefetto e dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.