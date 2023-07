Fano, ecco l’edizione 2023 del CineFortunae nel segno di Troisi e Sordi: programma ricchissimo

FANO – Torna a Fano, dal 2 al 5 agosto, per la sua quarta edizione CineFortunae – Capolavori Restaurati by the Sea, la rassegna di cinema promossa da FanoFellini e dall’Associazione La Locura. L’evento, con il contributo del Comune di Fano – Assessorato alla Cultura e Beni Culturali e Assessorato al Turismo e agli Eventi e con il contributo della Regione Marche, è in collaborazione con Cineteca Bologna e gode del patrocinio di Fondazione Marche Cultura.



Dopo il successo delle sue prime tre edizioni, CineFortunae debutta quest’anno con due grandi novità: le proiezioni in Piazza XX settembre e un premio che verrà consegnato ad una grande figura del cinema italiano.



Dopo l’omaggio a Federico Fellini nel 2020, a quattro straordinarie interpreti del nostro cinema (Giulietta Masina, Anna Magnani, Sophia Loren e Monica Vitti) nel 2021 e quello a Pier Paolo Pasolini, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi dello scorso anno, nel 2023 CineFortunae celebra il talento di Massimo Troisi, a settant’anni dalla sua nascita, e quello di Alberto Sordi, a venti dalla sua morte. Due figure, quelle di Troisi e Sordi, che in modo straordinario hanno saputo tratteggiare personaggi, in bilico tra comicità e dramma, tra allegria e malinconia, tra vizi e virtù, rimasti nell’immaginario collettivo e capaci di rendere celebre il nostro cinema anche all’estero.



Raccontare il talento malincomico di Troisi e Sordi sarà anche l’occasione per una ricognizione all’interno della grande stagione della commedia italiana, quel genere che come pochi ha saputo raccontare la storia del nostro paese. L’altro omaggio sarà invece ad uno dei più grandi registi italiani contemporanei, Gianni Amelio, che riceverà il premio CineFortunae “per il suo sguardo, lucido e mai banale, sul mondo contemporaneo e le sue contraddizioni, per la sua capacità di raccontare l’incontro tra generazioni e l’urgenza dell’inclusività, per essere, grazie al suo talento e alla forza del suo cinema, un punto di riferimento, anche per i più giovani, del cinema italiano contemporaneo».



La quarta edizione è stata presentata in conferenza stampa al Bastione Sangallo con gli interventi dell’assessore alla Cultura del Comune di Fano, Cora Fattori, dell’assessore al Turismo Etienn Lucarelli e degli organizzatori.



«L’estate culturale della città di Fano si arricchisce quest’anno di CineFortunae che arriva in piazza, che significa arrivare a tutti e offrire la possibilità a chi è appassionato di cinema e a chi non lo sa di scoprirlo – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Cora Fattori – Perché eventi come questi si cercano, ma a volte è bello anche trovarli, che vuol dire trovare una passione inaspettata. Questo è il plusvalore che vogliamo dare portando CineFortune in piazza e auspichiamo che per il prossimo anno si possa fare sia in piazza che alla Rocca, perché questo è un evento che vale e che deve crescere. La settima arte, quella cinematografica, va coltivata, stimolata e sostenuta».



Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore al Turismo, Etienn Lucarelli: «Sono contento del passo in avanti compiuto da CineFortunae arrivando in piazza. Credo che questo aiuti molto a far crescere il progetto e aiuti anche i cittadini fanesi a conoscerlo meglio perché di fatto la piazza rappresenta l’agorà della città. Un passo storico per questa manifestazione che ha l’intelligenza di avvolgere l’intera comunità e di far sì che il cinema sia presente in tutti i luoghi della cultura, con un programma di altissima qualità e che quest’anno celebra due colonne portanti del cinema e dell’arte italiana. Un bellissimo progetto sia dal punto di vista culturale che sociale».



Il cuore pulsante di CineFortunae quest’anno sarà Piazza XX Settembre che dal 2 al 5 agosto a partire dalle ore 21.15 si trasformerà in una grande arena di cinema con uno schermo di 40 mq per vedere o rivedere gratuitamente alcuni grandi capolavori del cinema.



Si inizia mercoledì 2 agosto con Il postino (1994) del regista Michael Radford con Massimo Troisi, omaggio poetico a Pablo Neruda, che ha ottenuto 5 nomination per gli Oscar nel 1995, ultimo film da interprete per Troisi, scomparso a soli 41 anni poco dopo le riprese nel 1994. A presentare il film la sceneggiatrice Anna Pavignano, nominata all’Oscar per questo film, e storica collaboratrice di Massimo Troisi fin dai suoi esordi cinematografici.



Giovedì 3 agosto, Una vita difficile (1961) di Dino Risi con Alberto Sordi che offre la più grande interpretazione di tutta la sua carriera. Capolavoro assoluto tra i più bei film della storia del cinema italiano, capace di raccontare, attraverso un Sordi mai così ispirato, l’Italia dall’8 settembre del ‘43 al boom economico.



Venerdì 4 agosto, Casablanca (1942) di Michael Curtiz e interpetato da Humphrey Bogart, Ingrid Bergman e Paul Henreid. Il film, ormai leggenda del cinema mondiale, (1943), vinse tre Oscar: miglior film, miglior regia, miglior scenggiatura. Film recentemente restaurato in occasione del centenario della Warner Bros.



Sabato 5 agosto, sarà la giornata dedicata al premio CineFortunae che verrà consegnato al regista vincitore del Leone d’oro a Venezia e del Gran Premio della Giuria a Cannes, Gianni Amelio. A seguire la consegna del premio, Gianni Amelio con il critico cinematografico Roy Menarini presenteranno la versione restaurata dalla Cineteca di Bologna del film Il Ladro di Bambini (1992). Uno dei capolavori di Amelio, il film è l’emozionante incontro e viaggio di tre personaggi, un carabiniere e due piccoli che il carabiniere ha il compito di scortare presso un istituto minorile. Vincitore del Gran Premio della Giuria a Cannes, vincitore come miglior film europeo, oltre a 5 David di Donatello e due Nastri d’Argento.



CineFortunae, come già sperimentato con successo lo scorso anno, non sarà solo proiezioni nella main location che quest’anno sarà la Piazza, ma segnerà con appuntamenti cinematografici e non solo tutta l’estate fanese e anche, per la prima volta, l’entroterra.



Dal 4 luglio all’11 agosto CineFortunae sarà proiezioni all’aperto ad alto impatto emotivo in location di grande suggestione (proiezioni in spiaggia e nei vigneti), sarà anche musica (concerto alla Rocca Malatestiana, al Bastione Sangallo e concerto all’alba), teatro, talk con il pubblico e i ragazzi e presentazione di libri, con l’obiettivo di offrire ai più giovani, a tutti i cittadini e ai turisti presenti l’emozione di eventi e proiezioni en-plein air all’insegna del grande cinema e dei suoi protagonisti.



Si partirà martedì 4 luglio con il primo dei sei appuntamenti in spiaggia mentre giovedì 6 luglio vedrà il primo dei due appuntamenti in vigna. Nel dettaglio, in questa prima settimana di CineFortune, martedì 4 luglio (ore 21.15) a Bagni Carlo, per la serie Cinema in spiaggia – Sordi 20, Il marchese del Grillo di Mario Monicelli.



Mercoledì 5 luglio (ore 21.15) al Cinema Politeama, evento di Teatro con HELLZAPOPPIN remix – Un inferno di commedia, progetto e regia di Fabrizio Bartolucci. A cura di laboratorioteatro linguaggi e promosso da Teatro Linguaggi. Giovedì 6 luglio (ore 19.30) nell’Azienda agraria Fiorini (Barchi), degustazione vini in abbinamento pizza gourmet e a seguire (21.30) proiezione del film Non ci resta che piangere di e con Massimo Troisi e Roberto Benigni. Venerdì 7 luglio (ore 21.15), al Cala Bianca, per la serie Cinema in Spiaggia – Focus sulla commedia all’italiana la proiezione di Ovosodo di Paolo Virzì (aperitivo e cena su prenotazione). Martedì 11 luglio (ore 21.15) a Bagni Cafè Arzilla, per la serie Cinema in spiaggia – Troisi 70, Ricomincio da tre di Massimo Troisi con Massimo Troisi e Lello Arena.

Il ciclo di proiezioni è in collaborazione con Bagni Lido Due, Cala Bianca, Bagni Carlo, Bagni Cafè Arzilla, Azienda Agraria Fiorini, Azienda Agricola Collina delle Fate.



Sabato 22 luglio, in collaborazione con Fano Jazz Network e all’interno di Live in the city, ci sarà un omaggio a Miles Davis con un concerto a lui dedicato e la proiezione del capolavoro Ascensore per il patibolo che vede lo stesso Davis firmare la straordinaria colonna sonora.



Lunedì 31 luglio, in collaborazione con Comizi d’Amore, vedrà l’anteprima nazionale dello spettacolo-concerto Quando. Massimo Troisi nelle canzoni di Pino Daniele. Scritto da Diego Tancredi con Antonio Carluccio voce e chitarra, Marco Vidino chitarra, mandolino e mandolino elettrico, Dario Spinelli contrabbasso, Diego Tancredi narrazione. Ospite speciale Elisa Ridolfi.



Domenica 6 agosto torna, visto il suo successo delle precedenti edizioni, anche il concerto all’alba ai Bagni Cafè Arzilla che vedrà un omaggio a Burt Bacharach e alla sue celeberrime colonne sonore e canzoni, in collaborazione con Orchestra Sinfonica Rossini. Il Bastione Sangallo sarà la suggestiva location dei talk con gli ospiti e delle presentazioni dei libri alla presenza degli autori.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito e senza prenotazione tranne dove diversamente indicato nel programma. In caso di maltempo nei giorni dall’1 al 5 agosto le proiezioni si svolgeranno presso il cinema Masetti Fano, via Don Bosco, 12.