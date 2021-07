Fano, al via l’edizione 2021 de Il Paese dei Balocchi: si parte con Luca Pagliari nella Chiesa di San Francesco

FANO – Nella giornata del 1° luglio inizia ufficialmente l’edizione 2021 de Il Paese dei Balocchi che quest’anno per la prima volta nella sua storia da piazza Bambini del Mondo si trasferirà nel centro storico di Fano. Tre mesi di eventi che prenderanno via appunto dal 1° luglio e termineranno il 7 ottobre.



L’edizione avrà come tema portante “Esseri di parola”, una scelta non casuale perché le parole valgono quanto il cibo: sono nutrimento, scambio, confronto, conoscenza, vita. Senza le parole saremmo limitati nella nostra capacità di esprimere idee e opinioni, di progettare e inventare, di essere società. Occorre però riflettere sulla loro mutevole natura e accettare il fatto che possono costruire ponti o erigere muri, raccontare emozioni o fomentare l’odio, chiarire o confondere, rallegrare o rattristare, unire o dividere. Il linguaggio è necessario alla vita ma non è un valore universalmente indiscutibile, è fatto di luci e ombre delimitate dalle interpretazioni personali che ne definiscono la fallibilità o quanto meno l’incompiutezza.



L’inizio dell’edizione 2021 è in grande stile perché a tenere a battesimo alla manifestazione sarà Luca Pagliari con un appuntamento che ben si sposa con la tematica scelta: ‘Camminando tra le parole. Storie di un giornalista in movimento’. L’incontro è in programma giovedì 1° luglio nell’ex Chiesa di San Francesco, a partire dalle ore 21 e sarà un incontro in cui Pagliari racconterà e si racconterà; esperienze e riflessioni con lo stile narrante che da sempre lo caratterizza.

Luca Pagliari, giornalista professionista, storyteller e regista, ha realizzato una lunga serie di programmi televisivi, campagne itineranti e progetti legati alla comunicazione etica e sociale, con particolare riferimento alle problematiche giovanili.