Fano, ecco i prodotti della tradizione che allungano la vita

FANO – Una sana alimentazione può aiutare a vivere meglio e di più. Soprattutto se si tratta di alimenti legati al territorio, di filiera corta, ancor meglio se a “chilometri zero”.

Su questo tema CNA Pensionati di Pesaro e Urbino ha organizzato un doppio incontro pubblico dal titolo “Mangiare sano per vivere meglio”, valorizzazione e riscoperta degli alimenti salutari: dal pesce azzurro, prodotto del pescato della marineria fanese (sardine, aringhe, alici, sgombri, cefali, suri, alacce, etc.) alle verdure della tradizione del territorio (broccoli, cavolfiore tardivo, gobbi, verze, carciofi, etc.).

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di promozione della longevità attiva Old but gold dell’assessorato al welfare coordinato dalla Pro Loco Fanum Fortunae in collaborazione con i circoli ricreativi per anziani della città.

Ne parleranno venerdì 12 gennaio alle ore 18 al Centro sociale club Sassonia Aps in viale Adriatico e alle 20.30 all’Associazione ricreativa Le Fontanelle Aps in via Pietro Giannone 26, l’agronomo Giuseppe Curina, il dottor Flavio Di Luca, farmacista e il dottor Romeo Salvi, post presidente dell’Ordine dei farmacisti di Pesaro e Urbino.

Conclude l’incontro il responsabile delle Politiche sociali della CNA di Pesaro e Urbino, dottor Agostino Sanchi. Un incontro utile a tutti ed in particolare alla terza età.

«Una sana alimentazione – dice il dottor Romeo Salvi – e una costante, moderata, attività fisica sono farmaci potenti e senza controindicazioni». Uno stile di vita che integri questi alimenti può aiutare a vivere più a lungo e più in salute.

L’ingresso alle due iniziative è completamente gratuito.