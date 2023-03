FANO – La Città della Fortuna si conferma sempre più amica degli animali e dei loro padroni. Stanno infatti per sorgere due nuovi sgambatoi che si vanno aggiungere agli altri 4 già presenti sul territorio a Bellocchi, Fano 2, San Lazzaro e S.Orso. Le due aree attrezzate sorgeranno alla Trave e a Centinarola.

Ad annunciarlo è stata l’assessora Brunori: «Sono partiti i lavori per la realizzazione di 2 nuovi sgambatoi rispettivamente alla Trave nell’area verde di fronte al Piazzale Campioni dello Sport e a Centinarola dietro il campo da calcio di Via Monfalcone. Due nuove aree di pausa urbana dedicate al benessere e all’ amicizia dove gli amici a quattro zampe ed i loro proprietari potranno divertirsi insieme. Uno spazio ampio attrezzato di panchine ,cestini e fontanella per abbeverare i propri amici».

Non è tutto: il restyling green comprende la nascita di un nuovo polmone verde urbano: «Una nuova” isola verde” d’ aria fresca e pulita si sta realizzando per la Città – ha commentato sempre la Brunori – Si tratta di un nuovo bosco urbano di 1500 piante autoctone di diverse specie arboree e arbustive che ci sono state donate dal progetto “Forestiamo l’ Italia “in collaborazione con Rete Clima, CIA Conad e Coldiretti. Ringrazio la Scuola Montessori Fano che questa mattina ci ha portato “aiuti preziosi” dalle mani piccole ed il cuore grande. Gli sguardi accesi e la profonda curiosità dei bambini intervenuti ci spingono ad essere fiduciosi sul Futuro. Gli alberi sono come i bambini, pieni di vita!»