Il primo intervento dei Vigili del fuoco in via Umbria ed il secondo, a distanza di poche ore, in strada Roncosambaccio. Le cause sarebbero riconducibili ad un problema all’impianto elettronico

FANO – Due auto divorate dalle fiamme nella notte. Il primo intervento è avvenuto questa notte (7 agosto), intorno alle 02.46, a cavallo tra il 6 e 7 agosto, in via Umbria, non distante dal campo sportivo in zona Trave.



Ad andare a fuoco una Lancia Ypsilon: sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e circoscrivere l’incendio; nonostante il perentorio intervento, sono stati ingenti i danni riportati al mezzo. Sul luogo è intervenuta anche la Polizia locale. Ancora da chiarire cosa possa avere innescato il fuoco.



Intervento fotocopia poche ore dopo in strada Roncosambaccio: erano circa le 7 quando i pompieri sono stati chiamati per spegnere l’incendio che ha riguardato una Volkswagen Polo. In questo caso le cause sarebbero riconducibili ad un problema all’impianto elettronico. In nessuno degli episodi si sono segnalati danni a persone.