Fano, doppio incidente: anziano e pedone al Pronto soccorso

FANO – Doppio incidente nel pomeriggio del 10 novembre a Fano. Il primo sinistro si è consumato intorno alle 13 in via Pisacane nei pressi della stazione ferroviaria. Protagonisti un 25enne di Urbino al volante di una Opel Astra ed un 77enne che stava transitando con un veicolo elettrico per la mobilità di persone con difficoltà deambulatorie.



Nel impatto, comunque non particolarmente violento, l’anziano è finito rovinosamente a terra: vista l’età si è optato per il trasferimento al Pronto Soccorso per accertamenti. Sul luogo anche gli uomini della municipale per accertamenti.



L’altro incidente si è verificato intorno alle 18: protagonista un 49enne fanese che, al volante di una Peugeot 3008, mentre svoltava verso viale Piceno da via delle Brecce ha urtato un pedone che stava attraversando sulle strisce. Sul posto anche in questo caso il 118 per il trasferimento preventivo al Pronto soccorso cittadino per accertamenti.